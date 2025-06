Gabry Ponte e la San Siro Dance | lo stadio debutta come discoteca Scaletta come arrivare mezzi notturni

Milano si trasforma in un palcoscenico eccezionale: il legendario stadio di San Siro, noto per grandi eventi sportivi e concerti, si apre alla musica dance con un debutto storico. Gabry Ponte, protagonista indiscusso della scena elettronica italiana, trasformerà l’arena in una discoteca a cielo aperto. Scopri come arrivare, i mezzi notturni disponibili e tutto ciò che serve per vivere questa notte indimenticabile...

Milano, 27 giugno 2025 – Sarà una prima assoluta. Il tempio del calcio lombardo, già abituato ad ospitare anche i big della musica con i grandi eventi pop-rock, venerdì 28 giugno 2025 per una sera diventa una maxi discoteca all’aperto. Merito di Gabry Ponte, dj e produttore italiano numero 3 al mondo per ascolti su Spotify, che sarà protagonista di San Siro Dance  (con Rtl 102.5 come radio ufficiale). Un sogno, per gli amanti della musica dance ed elettronica e per chi ama ballare con le hit e i ritmi più conosciuti. Chi è Gabry Ponte. Gabry Ponte a San Siro: come arrivare. Gabry Ponte a San Siro: come tornare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gabry Ponte e la “San Siro Dance”: lo stadio debutta come discoteca. Scaletta, come arrivare, mezzi notturni

In questa notizia si parla di: gabry - ponte - siro - discoteca

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte - Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

"San Siro Dance", la grande festa firmata da Gabry Ponte che sabato sera trasformerà la Scala del calcio in una enorme discoteca, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5. https://www.spettakolo.it/2025/06/25/gabry-ponte-il-live-san-siro-dance-in-diretta-su-rtl- Vai su Facebook

Gabry Ponte e la “San Siro Dance”: lo stadio debutta come discoteca. Scaletta, come arrivare, mezzi notturni; Gabry Ponte, uno show a San Siro nel 2025: è il primo dj italiano; Gabry Ponte, concerto a San Siro nel giugno 2025: «Un sogno che si avvera». Per la prima volta il Meazza stile.

Gabry Ponte in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta - Si prospetta uno show unico, con scenografie spettacolari, molte sorprese e ospiti speciali Sabato 28 giugno Gabry Ponte sarà il ... Come scrive tg24.sky.it

Gabry Ponte a San Siro: orari, biglietti, scaletta, strade chiuse, come arrivare al concerto dance - Sabato 28 giugno 2025 è il giorno del debutto a San Siro di Gabry Ponte, primo dj della storia a calcare il leggendario palco dello stadio ... Riporta mentelocale.it