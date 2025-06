Futuro in Rai per Barbara d’Urso? Il direttore non smentisce | Ci sono idee ma è prematuro

Il futuro di Barbara D'Urso in Rai si fa sempre più intrigante, con il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, che non esclude nuove collaborazioni. Sebbene le idee siano ancora in fase embrionale e premature, l’attenzione si concentra sulla possibilità di vederla nuovamente protagonista sui nostri schermi. Cosa riserverà il domani per la regina dell’intrattenimento? Restate sintonizzati, perché le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Il direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha confermato che potrebbero esserci futuri progetti per Barbara D'Urso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Futuro in Rai per Barbara d’Urso? Il direttore non smentisce: "Ci sono idee, ma è prematuro"

In questa notizia si parla di: barbara - urso - direttore - smentisce

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Di Liberatore non smentisce la notizia di Davide Maggio del "progetto Barbara D'urso" in prima serata. #PalinsestiRai Vai su X

Futuro in Rai per Barbara d’Urso? Il direttore non smentisce: Ci sono idee, ma è prematuro; Gerardina Trovato smentisce: Non sono mai stata depressa, da Barbara D'Urso solo minchi***; Barbara D’Urso, la Rai smentisce le voci di un suo ritorno.

Futuro in Rai per Barbara d’Urso? Il direttore non smentisce: "Ci sono idee, ma è prematuro" - Il direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha confermato che potrebbero esserci futuri progetti per Barbara D'Urso. Si legge su comingsoon.it

Barbara d’Urso: il suo futuro in Rai rimane incerto, ma ci sono segnali di novità - Barbara d’Urso, assente dalla televisione da oltre due anni, potrebbe tornare in Rai con nuovi progetti. Lo riporta ecodelcinema.com