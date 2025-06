furto nella villa di brad pitt a los angeles

Una notte da brividi a Los Angeles: la villa di Brad Pitt, nota come “Steel House”, è stata svaligiata mentre l’attore era in Giappone. La residenza moderna, con piscina e vasca idromassaggio, è stata presa di mira da ladri esperti. Ma cosa si cela dietro questo furto misterioso? Scopriamolo. Come un sabato sera di suspense, questa vicenda ci lascia con più domande che risposte.

La villa di Brad Pitt a Los Angeles è stata svaligiata nella notte di mercoledì 25 giugno 2025, mentre l'attore si trovava in Giappone per la promozione del suo nuovo film F1. La proprietà, nota come "Steel House", fu acquistata dall'attore nell'aprile 2023 per circa 5,5 milioni di dollari. Si tratta di una villa moderna, con piscina, sauna, vasca idromassaggio e una vista panoramica. Ma cosa è successo? Scopriamolo. Cosa è successo: la ricostruzione della polizia di Los Angeles Secondo quanto riportato dal sito TMZ, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) è intervenuto sul posto in seguito a una chiamata per un'effrazione.