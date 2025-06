Furto da Tod’s e Santoni Denunciato il ladro di griffe

Un audace furto ha scosso Sant’Elpidio a Mare: un ladro di griffe ha messo a segno un colpo in un noto outlet, trafugando calzature firmate Tod’s e Santoni. La fuga in auto è durata poco, grazie all’intervento tempestivo della polizia che lo ha intercettato a Porto San Giorgio, recuperando la refurtiva. Il mistero su questa vicenda sta per essere svelato, mentre le indagini proseguono per identificare il responsabile.

Ha messo a segno un furto in noti outlet di Sant’Elpidio a Mare, da dove ha trafugato calzature griffate Tod’s e Santoni, poi, a bordo della sua auto, è scappato facendo perdere le sue tracce. Ha dovuto però fare i conti con la polizia, che lo ha intercettato a Porto San Giorgio e ha recuperato la refurtiva. Tutto è iniziato ieri sera, intorno alle 20.30, quando i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare hanno contattato la sala operativa della questura di Fermo per comunicare di un furto avvenuto all’interno di un noto outlet di calzature. I militari dell’Arma, giunti prontamente sul luogo del colpo, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e hanno constatato che l’autore del furto si era allontanato a bordo di una vettura di colore scuro e con targa straniera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto da Tod’s e Santoni. Denunciato il ladro di griffe

