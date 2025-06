Furti in casa a Salerno con la chiave Topolino preso l'ultimo della banda

A Salerno, il colpo in casa si conclude con un sorriso amaro: l'ultimo componente della banda, catturato grazie alla chiave di Topolino, è stato sottoposto ai domiciliari. I suoi complici, arrestati sul colpo, avevano già lasciato il segno nel cuore della città. La vicenda mette in luce l’abilità delle forze dell’ordine e la determinazione a proteggere i cittadini. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda avvincente.

Sottoposto ai domiciliari l'ultimo componente della banda del furto in un'abitazione di Salerno; i due complici erano stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: banda - salerno - furti - casa

Salerno, arrestato l’ultimo componente della banda dei furti in appartamento - Una brillante operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’ultimo membro della banda dedita ai furti in appartamento a Salerno.

#Salerno, ancora furti sul #LungomareColombo: tabaccheria svaligiata nella notte#campania Alle ore 03:08 di questa notte, una banda di ladri è entrata in... Vai su Facebook

Salerno, arrestato l’ultimo componente della banda dei furti in appartamento; Furti in casa a Salerno con la chiave “Topolino”, preso l’ultimo della banda; Colpo in una gioielleria, a Torrione: caccia alla banda di malviventi.

Furti in casa a Salerno con la chiave “Topolino”, preso l’ultimo della banda - Sottoposto ai domiciliari l'ultimo componente della banda del furto in un'abitazione di Salerno; i due complici erano stati arrestati in flagranza dalla ... Segnala fanpage.it

Salerno, furto in casa a via Donato Somma: arrestato anche il terzo complice in fuga - Stampa Nella mattinata del 25 giugno, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno e su richiesta della Procura della Repubblica, hanno e ... Si legge su salernonotizie.it