Furti a raffica di biciclette elettriche | il bottino è di 43.000 euro

Furti a raffica di biciclette elettriche scuotono Bolzano e Appiano, con un bottino di oltre 43.000 euro. I carabinieri hanno ritrovato otto bici di valore, tra cui due sequestrate a due ladri seriali noti per la rapida ondata di furti. Questa operazione dimostra come la lotta al crimine nelle aree urbane continui a intensificarsi, garantendo maggiore sicurezza per i cittadini e i loro beni.

Ammonta a 43.000 euro il valore totale delle otto biciclette elettriche ritrovate nei giorni scorsi dai carabinieri altoatesini nelle aree di Bolzano e di Appiano. Due di queste, dal valore di 12.000 euro, sono state sequestrate due ladri seriali, noti per la velocità con cui erano soliti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

