furti a catena banda di ladri nelle imprese

Una vera e propria ondata di furti orchestrati, che ha seminato paura tra imprenditori e artigiani. I malviventi colpiscono senza pietà, lasciando dietro di sé un bilancio di danni ingenti e un senso di insicurezza crescente. La loro attività si configura come una vera e propria "banda dei referendum", pronta a colpire ancora: una minaccia che richiede risposte rapide e decise per ripristinare la serenità delle imprese locali.

Motori marini per un valore complessivo di parecchie centinaia di migliaia di euro "spariti", ma anche due furgoni e vari utensili di cantiere rubati, lucchetti e infissi manomessi. Chi una di queste sgradite visite l’ha subìta l’ha già ribattezzata la "banda dei referendum". L’autentica razzia messa a segno in diverse ditte della zona industriale-artigianale, alle porte della cittadina e a sinistra dell’Adda per chi arriva da Sondrio, è infatti avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 giugno, giorni di urne aperte. Parecchi sono stati i militari che hanno pernottato nelle sedi di seggio: il dubbio dei derubati è proprio che i malviventi abbiano fatto conto su un pattugliamento meno puntuale della zona per indisponibilità di un numero adeguato di rappresentanti delle forze dell’ordine, per agire in modo deciso, sapendo bene dove andare a parare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it