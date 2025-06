Funzioni Città metropolitana il centrodestra attacca Falcomatà | Narrazione patetica

Il centrodestra di Reggio Calabria attacca duramente il sindaco Falcomatà, definendo la sua giustificazione come una narrazione patetica e offensiva per l’intelligenza dei cittadini. La polemica si accende sulle responsabilità amministrative legate alle funzioni della Città Metropolitana, evidenziando un acceso scontro tra le parti. La sfida amministrativa si fa sempre più complessa, lasciando i reggini in attesa di risposte concrete e di un cambio di passo decisivo.

"Il sindaco Falcomatà oggi tenta di giustificare il suo disastro amministrativo dando la colpa alla Regione per le funzioni non ancora trasferite alla Città metropolitana. Una narrazione patetica e offensiva per l’intelligenza dei reggini". A dichiararlo in una nota i consiglieri di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: funzioni - città - metropolitana - falcomatà

