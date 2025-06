Funerali di Matteo Ferrara e Melissa Rea | oggi l'addio al carabiniere 23enne e alla fidanzata vittime di incidente

Un dolore profondo ha avvolto questa mattina la comunità di Rongolise, dove si sono celebrati i funerali privati di Matteo Ferrara e Melissa Rea, giovani vite spezzate tragicamente in un incidente. La chiesa si è riempita di affetto e commozione, testimoniando il rispetto e la vicinanza di tutti. Un addio toccante, che lascia nel cuore un senso di vuoto e speranza. Continua a leggere per scoprire come questa perdita sta toccando l’intera regione.

I funerali in forma privata del carabiniere Matteo Ferrara, 23 anni, e della fidanzata Melissa Rea, 22 anni, oggi nella Chiesa di Rongolise, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

