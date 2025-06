Fuga di ammoniaca dallo stabilimento continua il monitoraggio dei vigili del fuoco

Un nuovo giorno di impegno e attenzione da parte dei vigili del fuoco di Cesena, impegnati a monitorare costantemente l'area dello stabilimento Orogel dopo la fuga di ammoniaca di ieri. La loro presenza rassicura la comunità , mentre continuano a garantire la tutela di tutti. Il monitoraggio non ha rilevato niente di...

Anche nella giornata di oggi, venerdì, i vigili del fuoco di Cesena hanno effettuato monitoraggi nell'area dello stabilimento Orogel per tenere sotto controllo gli eventuali effetti di una fuga di ammoniaca da un tubo che si è verificata giovedì mattina. Il monitoraggio non ha rilevato niente di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

