Fu testimone del tragico incidente costato la vita a Lorenzo Bandini | premio speciale a Helmut Marko

figura di spicco che ha saputo mantenere vive le emozioni e l’eredità di Lorenzo Bandini, rappresenta un gesto simbolico di rispetto e riconoscimento nel mondo delle corse. Questa scelta straordinaria sottolinea l’importanza di celebrare il valore e la passione che attraversano generazioni, unendo passato e presente in un tributo memorabile. Helmut Marko si distingue così come un custode della storia e dei valori del motorsport, continuando a ispirare nuovi talenti e appassionati.

