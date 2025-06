Frode sui bonus edilizi nel Lecchese sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro

Una gigantesca frode sui bonus edilizi nel Lecchese ha portato al sequestro di beni per oltre 4 milioni di euro, segnando un duro colpo alla criminalità finanziaria. I finanzieri di Cernusco Lombardone sono intervenuti con un decreto di sequestro preventivo, smascherando un'operazione illecita che coinvolge un imprenditore e mette in luce le falle del sistema. La lotta all'evasione e alle frodi fiscali continua con fermezza, proteggendo cittadini e risorse pubbliche.

: nei guai un imprenditore. I finanzieri della Compagnia di Cernusco Lombardone hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, nei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - beni - milioni - euro

Beni culturali, oltre 2 milioni per conservare il patrimonio artistico - La Regione Siciliana destina oltre 3 milioni di euro per la salvaguardia del patrimonio artistico dell’Isola.

Leggi qui ? https://www.zmedia.it/confiscati-beni-per-oltre-140-milioni-di-euro-a-imprenditori-collusi-con-la-ndrangheta/ Vai su Facebook

Oltre 850 lavoratori somministrati illegalmente, 80 milioni di euro in fatture false e profitti illeciti per 14 milioni: è il bilancio dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Bolzano, che ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di beni. Vai su X

CERNUSCO: LA GDF SEQUESTRA BENI PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO PER FRODE SUI BONUS EDILIZI; 'Ndrangheta: confiscati beni per oltre 140 milioni di euro, coinvolti cinque imprenditori; Truffa sui bonus fiscali e riciclaggio, sequestrati beni per oltre 4 milioni a due società edili.

Reggio. Confiscati beni per oltre 140 milioni di euro a imprenditori collusi con la ndrangheta VIDEO - I 140 milioni di euro confiscati, sono riconducibili a 5 imprenditori reggini coinvolti nell’operazione “Andrea Doria" The post Reggio. Da msn.com

Guardia di finanza, oltre 1 milione di interventi. Sequestrati 6 miliardi per evasione fiscale - Il bilancio dal 1° gennaio 2024 al 31 magio 2025 in occasione del 251° anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Scrive ilsole24ore.com