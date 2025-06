Frederic Vasseur resta in Ferrari? Le dichiarazioni prima del GP d’Austria 2025

Il futuro di Frederic Vasseur alla Ferrari è al centro del dibattito tra gli appassionati di Formula 1, mentre i risultati altalenanti dei piloti e le sfide del mondiale 2025 alimentano le voci di un possibile cambio di rotta. Tuttavia, il team e il management sembrano fiduciosi nelle strategie intraprese, mantenendo Vasseur saldamente al timone. Ecco cosa ha dichiarato il direttore della scuderia prima del GP d’Austria, svelando la sua visione per il resto della stagione.

Il futuro di Frederic Vasseur alla Ferrari è al centro delle speculazioni nel paddock della Formula 1 2025, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. I risultati poco brillanti ottenuti da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi ancora lontani in classifica dalle McLaren e da Max Verstappen, hanno riacceso i dubbi sulla direzione tecnica del team di Maranello. Vasseur, arrivato in Ferrari nel 2023 per riportare il Cavallino Rampante ai vertici del Mondiale, è ora sotto osservazione da parte della stampa e dei tifosi, considerato tra i principali responsabili per una monoposto che, finora, non ha saputo competere ai massimi livelli.