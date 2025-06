Fratoianni contro gli aumenti per la difesa | Con gli stessi investimenti avremmo 90mila medici in più

Nel suo intervento, Fratoianni critica gli aumenti per la difesa, sottolineando come con gli stessi fondi si potrebbero impiegare 90mila medici in più, migliorando così il sistema sanitario. Confrontando le scelte di Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, evidenzia le diverse priorità dei governi europei e invita a riflettere sulle reali esigenze del Paese. Ma quali saranno le conseguenze di queste decisioni?

Nel corso del suo video, infatti, Fratoianni mette a paragone Giorgia Meloni e Pedro Sanchez. La prima ha firmato l'adesione al piano Nato, il secondo è riuscito a patteggiare un accordo che non metterà eccessivamente in difficoltà il suo Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fratoianni contro gli aumenti per la difesa: “Con gli stessi investimenti avremmo 90mila medici in più”

Fratoianni contro Meloni: “Con le spese militari al 5% del Pil condanna a morte per l’Italia” - Il leader di Alleanza Verdi Sinistra attacca la premier dopo l’ok all’aumento degli investimenti nella difesa: “Sessanta miliardi l’anno per le armi, quando con un sesto si potrebbe rifinanziare scuol ... Riporta globalist.it

