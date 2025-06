Fratoianni a Fanpage | La Cassazione sul dl Sicurezza ci dà ragione nel Paese c’è clima preoccupante

La recente relazione della Corte di Cassazione sul DL Sicurezza, contestata dal governo Meloni, riaccende i riflettori su un panorama normativo sempre più instabile. Nicola Fratoianni, intervistato da Fanpage.it, evidenzia come questa decisione confermi le preoccupazioni già sollevate, sottolineando il clima preoccupante che si respira nel nostro Paese. Un quadro che richiede attenzione e riflessione, perché la stabilità delle nostre istituzioni deve essere prioritaria.

La relazione della Corte di Cassazione mette in discussione moltissime delle norme inserite nel decreto Sicurezza dal governo Meloni. Per Nicola Fratoianni, contattato da Fanpage.it, la Corte "conferma quello che noi avevamo denunciato, purtroppo". Questo e altri casi mostrano il "clima preoccupante che respiriamo nel Paese", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

