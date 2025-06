Fratelli d’Italia inaugurata la nuova sede del circolo di Motta di Livenza

Sabato 21 giugno, Motta di Livenza ha aperto un nuovo capitolo con l’inaugurazione della sede del Circolo di Fratelli d’Italia, evento simbolo di rinnovamento e impegno civico. In occasione della prima Festa Tricolore, la cerimonia ha visto la presenza di leader e sostenitori uniti nel celebrare i valori patriottici e il futuro del partito locale. Un momento che rafforza il legame tra comunità e impegno politico, aprendo nuove prospettive di crescita e partecipazione.

Sabato 21 giugno, in occasione della 1^ edizione della Festa Tricolore a Motta di Livenza, Fratelli d’Italia ha inaugurato ufficialmente la nuova sede del Circolo locale. Un momento importante sia per la presenza della comunità militante che per quella dei maggiori vertici del partito meloniano. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it