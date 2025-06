Fratelli di Italia a confronto con i rappresentanti delle categorie produttive

Fratelli d'Italia di Reggio Calabria si prepara a un evento di grande rilievo, un'occasione unica per confrontarsi con rappresentanti delle categorie produttive sul futuro del turismo e del lavoro nella città. Venerdì 27 giugno alle ore 18 presso il Lido Pepys, leader politici e imprenditori si ritroveranno per discutere strategie di rilancio e sviluppo sostenibile. Un momento indispensabile per plasmare insieme il domani di Reggio Calabria, rafforzando il ruolo di questi settori chiave per il progresso locale.

Fratelli d'Italia di Reggio Calabria si prepara a un importante appuntamento dedicato al turismo e al lavoro, due asset fondamentali per il rilancio della città, organizzando un convegno venerdì 27 giugno alle ore 18 presso il Lido Pepys. L'evento vedrà la partecipazione dei massimi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - confronto - rappresentanti

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

Ieri si è celebrato il congresso cittadino di Fratelli d’Italia Terrasini, un momento importante di confronto, dialogo e partecipazione. Con grande soddisfazione annunciamo l’elezione di Rosaria Licavoli come nuovo coordinatore cittadino del partito. Presente all’ Vai su Facebook

Fratelli d’Italia si confronta con i rappresentanti delle categorie produttive; Fratelli d'Italia si confronta con i rappresentanti delle categorie produttive - Calabria Reportage; Oggiano torna in prima linea: è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

Fratelli d'Italia organizza convegno dedicato al turismo e al lavoro - Fratelli d'Italia di Reggio Calabria si prepara ad un importante appuntamento dedicato al turismo e al lavoro, due asset fondamentali per il rilancio della città, organizzando un convegno venerdì 27 g ... Lo riporta reggiotv.it

Fratelli d’Italia Monza Brianza: confronto in Regione Lombardia sul futuro industriale del territorio - Delegazione FdI Monza Brianza in Regione per discutere del futuro industriale locale, STMicroelectronics e crisi Peg Perego ... mbnews.it scrive