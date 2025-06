Frane sullo SS38 nel Bormiese chiuso il tratto tra Bagni Vecchi e il passo Umbrail

A causa di violenti temporali che si sono abbattuti nel Bormiese, la SS38 dello Stelvio è stata temporaneamente chiusa tra Bagni Vecchi e il Passo Umbrail. La situazione impervia richiede massima attenzione agli automobilisti e alle autorità locali. Per garantire la sicurezza di tutti, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare percorsi alternativi fino a quando la strada non sarà riaperta.

A causa di violenti temporali abbattutisi nella serata di giovedì 26 giugno, sulla provincia di Sondrio, la strada statale 38 dello Stelvio è stata chiusa nel tratto compreso tra il km 106,800 (località Bagni Vecchi, nel comune di Bormio) e il km 121,100, all’altezza del bivio per il passo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

