Franco Trinci maestro del motorsport dal 1992

Franco Trinci, maestro del motorsport dal 1992, incarna la passione e l’esperienza che rendono il mondo delle corse così affascinante. Con il suo ruolo di commissario sportivo regionale e referente territoriale per l’Aci Sport, è un punto di riferimento in tutte le discipline automobilistiche di Pistoia. Sempre presente sui circuiti, Trinci utilizza la sua vasta conoscenza per istruire e ispirare nuove generazioni di appassionati, mantenendo viva la tradizione dell’automobilismo locale. «Sono nell’ambiente dal 1992 – racconta –, quando ...

Franco Trinci è una delle figure più di spicco dell’automobilismo pistoiese. Commissario sportivo regionale per tutte le categorie dell’Aci Sport, dalla regolarità ai rally, dalla velocità in salita al karting, è anche il referente per il territorio. Sempre presente sui circuiti, fa della sua esperienza e della sua preparazione, strumenti per istruire e preparare chi nutre la sua stessa passione. «Sono nell’ambiente dal 1992 – racconta –, quando presi la mia prima licenza. Da lì ho fatto tutta la gavetta: commissario di percorso, verificatore sportivo, segretario di manifestazione e infine commissario sportivo». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Franco Trinci, maestro del motorsport dal 1992

In questa notizia si parla di: franco - trinci - maestro - motorsport

Franco Trinci, maestro del motorsport dal 1992.