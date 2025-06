Francis Kaufmann sarà estradato in Italia la decisione del tribunale greco sugli omicidi di villa Pamphili

L’attesa è finita: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sarà estradato in Italia dopo l’ordine del tribunale greco di Larissa. La decisione arriva nel contesto delle indagini sul duplice omicidio avvenuto a villa Pamphili, che ha scosso l’opinione pubblica. Un passo importante nella corsa alla verità su un caso cruciale per la giustizia italiana, ora si attende il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Sarà estradato in Italia Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. Il tribunale di Larissa in Grecia ha accolto la richiesta delle procura di Roma, che indaga sul 46enne americano sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili. In aggiornamento