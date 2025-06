Francis Kaufmann presto in Italia ok all' estradizione | cosa rischia e la possibile pena Sequestrati i documenti sul film | si cerca la verità sui movimenti economici

Francis Kaufmann, noto per il suo controverso passato, è al centro di un'importante indagine in Italia. La procura di Roma ha disposto il sequestro dei documenti riguardanti il suo film mai distribuito, cercando di fare luce sui movimenti economici e le eventuali responsabilità. Mentre si valuta l’estradizione dall’Italia, si delineano rischi e possibili pene per Kaufmann, coinvolto in un’intricata vicenda che tiene con il fiato sospeso l’opinione pubblica.

La procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l?uomo ora in carcere in Grecia accusato del duplice omicidio.

Villa Pamphili, i movimenti economici di Francis Kaufmann: la verità dai documenti del film. Estradizione, arriva l'ok: cosa rischia - La procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l’uomo ora in carcere in Grecia accusato del duplice omicidio ... leggo.it scrive

Film mai distribuito di Kaufmann, la Procura acquisisce atti dal Ministero - La Squadra Mobile negli uffici della Direzione Cinema e Audiovisivo per prendere visione degli atti relativi alla pellicola per la quale l'americano aveva ricevuto quasi un milione di euro dallo Stato ... Come scrive rainews.it