Francis Kaufmann presto in Italia ok all' estradizione | cosa rischia e la possibile pena Sequestrati i documenti sul film | si cerca la verità sui movimenti di denaro

La decisione della Corte d'Appello di Larissa di concedere l'estradizione di Francis Kauffmann in Italia apre uno scenario carico di tensioni e interrogativi. Tra rischi, possibili pene e sequestri di documenti relativi al film e ai movimenti di denaro, la vicenda si infittisce di mistero e attesa. Ora si attende il suo arrivo, mentre le indagini cercano di fare luce su un caso che scuote l'opinione pubblica. La veritĂ , forse, sta per emergere.

La Corte d'Appello di Larissa ha detto sì all'estradizione in Italia di Francis Kauffman, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francis Kaufmann presto in Italia, ok all'estradizione: cosa rischia e la possibile pena. Sequestrati i documenti sul film: si cerca la veritĂ sui movimenti di denaro

