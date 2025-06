Francis Kaufmann ok all' estradizione | cosa rischia e la possibile pena I movimenti economici | la verità dai documenti del film

L’estradizione di Francis Kaufmann solleva numerosi dubbi e interrogativi sulla verità nascosta dietro i documenti del film mai distribuito. Cosa rischia davvero l’uomo e quale potrebbe essere la pena prevista? La procura di Roma ha avviato un’indagine accurata sui movimenti economici legati a questa complicata vicenda, cercando di fare luce su un quadro che potrebbe rivelare molto di più di quanto sembri.

La procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l?uomo ora in carcere in Grecia accusato del duplice omicidio.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

"Sono innocente, prima di rispondere devo però consultarmi con l'avvocato e parlare con il Consolato Americano". Francis Kaufmann, principale sospettato per la morte della piccola Andromeda e di sua madre, Anastasia Trofimova, di fronte ai magistrati roma

