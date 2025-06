Francia bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi

Tra soli tre giorni, la Francia mette al bando il fumo anche all’aperto, in spiagge e parchi frequentati da famiglie e bambini. Un passo deciso verso ambienti più sani e sicuri, con l’obiettivo di tutelare la salute di tutti. Elena Seno ci racconta questa importante novità che cambierà le abitudini di molti francesi e dei loro spazi pubblici.

Mancano tre giorni all'entrata in vigore in Francia del divieto di fumo anche all'aperto, nei luoghi frequentati anche dai bambini. Servizio di Elena Seno.

Francia: dal primo luglio divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini - Dal primo luglio, la Francia introdurrà un nuovo divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini, come spiagge, parchi e aree scolastiche.

