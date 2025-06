Francia bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi

Tra soli tre giorni, la Francia dà il via a una rivoluzione nella tutela della salute pubblica, vietando il fumo anche all'aperto in spiagge e parchi, luoghi amati da famiglie e bambini. Una misura decisa per promuovere ambienti più puliti e sicuri. Elena Seno ci racconta i dettagli di questa importante novità che cambierà il modo di vivere gli spazi all’aria aperta nel paese transalpino.

Mancano tre giorni all’entrata in vigore in Francia del divieto di fumo anche all’aperto, nei luoghi frequentati anche dai bambini. Servizio di Elena Seno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Francia, bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi

In questa notizia si parla di: francia - fumo - aperto - bando

Francia: dal primo luglio divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini - Dal primo luglio, la Francia introdurrà un nuovo divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini, come spiagge, parchi e aree scolastiche.

#Tg2000 - #Francia, bando al #fumo anche all’aperto in spiagge e parchi #27giugno #Tv2000 #divietodifumo @tg2000it Vai su X

Era stato da tempo aperto un bando per commissionare il progetto da realizzare al St. James's Park di Londra e il vincitore è stato da poco annunciato: si tratta dello studio di architettura Foster + Partner. Come apparirà https://tinyurl.com/y257bm2u Vai su Facebook

Francia, da domenica bando al fumo anche all’aperto; Francia, bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi; VIDEO Francia, da domenica bando al fumo anche all’aperto - LaPresse.

Francia, da domenica bando al fumo anche all’aperto - Fumo vietato a partire da domenica in Francia in spiaggia, nei parchi, nei giardini pubblici e alle fermate degli autobus. msn.com scrive

Francia, bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi - Francia, bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi Mancano tre giorni all’entrata in vigore in Francia del divieto di fumo anche all’aperto, nei luoghi frequentati anche dai bambini. Come scrive informazione.it