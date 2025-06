Francesco Pernici senza paura! Spaventa Attaoui ed è magico secondo agli Europei a squadre

Francesco Pernici, giovane talento italiano, ha emozionato gli Europei a squadre di Madrid con una performance mozzafiato sugli 800 metri. Senza paura e con una grinta contagiosa, il 22enne lombardo ha preso il comando fin dal primo giro, dimostrando tutta la sua determinazione e carisma. La sua corsa brillante ha lasciato il pubblico senza fiato, confermando che il futuro dell'atletica italiana è più che promettente. E la sua vittoria è solo l'inizio di un cammino straordinario.

Francesco Pernici ha sfoderato una grinta esemplare, onorando la maglia azzurra in maniera magistrale ed esaltandosi sugli 800 metri degli Europei a squadre. Che la caratura tecnica del nostro portacolori fosse di spessore era ben noto, ma ammirarlo così pimpante, propositivo e baldanzoso sulla pista verde di Madrid era tutt'altro che scontato. Il 22enne lombardo è partito senza remora, ha preso il comando della gara nel primo giro, ha poi intensificato l'azione al suono della campana, ha operato un paio di sorpassi all'esterno ed è andato addirittura a punzecchiare il formidabile spagnolo Mohamed Attaoui, argento continentale in carica e capace di brillare nelle varie tappe di Diamond League.

