Francesco Martucci è il nuovo pizzaiolo numero uno al mondo | Non mi sento il migliore ma mi sento vivo con il fuoco dentro per arrivare al prossimo traguardo

Francesco Martucci, con la sua passione travolgente e un talento fuori dal comune, ha rivoluzionato l’arte della pizza a Caserta. Con I Masanielli, la sua pizzeria vicino alla Reggia, ha raggiunto il massimo riconoscimento mondiale, vincendo i The Best Pizza Awards e superando il leggendario Franco Pepe. La sua storia è un inno alla dedizione e all’ambizione: non si tratta di essere i migliori, ma di vivere ogni giorno con il fuoco dentro.

Con la sua I Masanielli, pizzeria a due passi dalla Reggia di Caserta, Francesco Martucci ha conquistato la vetta dei The Best Pizza Awards, scalzando per la prima volta al gradino più alto del podio il collega Franco Pepe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesco Martucci è il nuovo pizzaiolo numero uno al mondo: «Non mi sento il migliore, ma mi sento vivo, con il fuoco dentro per arrivare al prossimo traguardo»

Francesco Martucci è il miglior pizzaiolo per The Best Pizza Awards 2025 - La terza edizione dei The Best Pizza Awards, tenutasi a Milano, ha premiato i migliori pizzaioli del mondo con una giuria internazionale, col casertano Francesco Martucci che si aggiudica il titolo [. Lo riporta italiaatavola.net

Francesco Martucci, il miglior pizzaiolo al mondo, ad HuffPost: "Il mio segreto è rimanere dietro al banco" - HuffPost Italia - Parla con la voce sicura, come chi è stato costretto a occuparsi dei suoi familiari sin da quando era piccolo. Riporta huffingtonpost.it