Francesco De Gregori e Gianna Nannini al Circo Massimo omaggiano a sorpresa Bob Dylan – IL VIDEO

con un emozionante tributo dedicato a Bob Dylan, lasciando il pubblico senza fiato e creando un momento magico sotto le stelle. La serata al Circo Massimo si è trasformata in un’indimenticabile celebrazione della musica e dell’arte, dimostrando ancora una volta come il talento italiano possa incontrare le leggende internazionali in modo autentico e coinvolgente. Un evento che resterà nel cuore di tutti gli appassionati per molto tempo.

Gianna Nannini ha debuttato ieri sera, 26 giugno, al Circo Massimo di Roma per il suo ritorno live per l’estate 2025. Tra i momenti piĂą intensi l’omaggio a Etta James, sulle note di “Il buio nei miei occhi (I’d Rather Go Blind)”, brano estratto dall’ultimo album “Sei Nel L’anima”. Ospite d’eccezione il principe Francesco De Gregori che insieme alla rocker ha eseguito un’inedita versione italiana di “Baby Blue “di Bob Dylan, per poi proseguire con “Diamante” e “Ninna Nera”. In scaletta anche l’ultimo singolo “Panorama”. In partenza l’1 luglio da Pompei il Sei nell’anima– Festival European Leg 2025, i live estivi organizzati e prodotti da Friends & Partners che porteranno l’artista a calcare i palchi di alcuni dei festival europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesco De Gregori e Gianna Nannini al Circo Massimo omaggiano a sorpresa Bob Dylan – IL VIDEO

