Francesca Fagnani sull’intervista a Belve tagliata di Anna Pettinelli | Dovevo sacrificarne una ero lunga Mannaggia era carina Io erede della Leosini? È inarrivabile

Francesca Fagnani, volto ormai noto e apprezzato della Rai, si apre tra sorprese e rivelazioni in questa intervista esclusiva. Dalla battuta sulla sua intervista mai andata in onda a Anna Pettinelli, alle ambizioni di diventare l’erede di Leosini, la conduttrice non si risparmia. Con il debut di Belve Crime, il suo ruolo si amplia, confermando il suo talento e il suo futuro promettente. Scopriamo insieme cosa ha svelato su questa nuova avventura e sul suo percorso in continua evoluzione.

Francesca Fagnani raddoppia: dopo Belve arriva ora Belve Crime. La conduttrice è uno dei volti su cui punta la Rai per la stagione 2025-2026. Scopriamo insieme cosa ha ci ha rivelato sull’intervista mai andata in onda ad Anna Pettinelli, se si sente l’erede della Leosini e sul rinnovo del programma. Intervista a Francesca Fagnani. Da intervistatrice a intervistata. Francesca Fagnani è stata ospite, presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, della presentazione dei palinsesti per la stagione 2025-2026. Noi di Superguidatv eravamo presenti e gli abbiamo chiesto un suo commento sul ‘caso’ dell’intervista mai andata in onda a Belve di Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Francesca Fagnani sull’intervista a Belve tagliata di Anna Pettinelli: “Dovevo sacrificarne una, ero lunga. Mannaggia, era carina. Io erede della Leosini? È inarrivabile”

In questa notizia si parla di: belve - francesca - fagnani - intervista

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Ho trovato l’intervista a Massimo Bossetti a Belve crime una brutta, bruttissima pagina di servizio pubblico. E non certo - come dice qualcuno - perché Francesca Fagnani non sia in grado di fare un’intervista del genere, anzi, ne ho apprezzato la fermezza con Vai su Facebook

Translate postMassimo Bossetti è il protagonista della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve su Rai 2. Francesca Fagnani sottopone a un’intervista serrata l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, caso di cro Vai su X

Belve Crime funziona? Ecco lo spin-off del programma tv condotto da Francesca Fagnani; 'Belve Crime', al via il nuovo programma di Francesca Fagnani: come sarà e quando va in onda; Francesca Fagnani diventa Franca Leosini: nel nuovo Belve Crime intervista Massimo Bossetti.

Intervista a Francesca Fagnani - Francesca Fagnani sull'intervista a Belve tagliata di Anna Pettinelli: "Dovevo sacrificarne una, ero lunga. Come scrive superguidatv.it

Belve Crime, Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti sul caso Yara - La prima intervista di Belve Crime di Francesca Fagnani la vedrà a confronto con Massimo Bossetti sul caso Yara Gambirasio. Riporta donnaglamour.it