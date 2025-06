Francavilla dice basta alla speculazione edilizia | Favorire una pianificazione più sostenibile del territorio comunale

Francavilla al Mare dice basta alla speculazione edilizia e punta su una pianificazione territoriale più sostenibile. Con un voto che segna una svolta epocale, il consiglio comunale ha approvato la modifica delle norme tecniche delle zone 15 del PRG, segnando un passo deciso verso un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente. Questa decisione apre nuove prospettive per il bene della comunità e del territorio, rafforzando l’impegno del Comune per uno sviluppo equilibrato e duraturo.

Il consiglio comunale di Francavilla al Mare, con 10 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto, ha approvato la proposta di delibera relativa alla modifica delle norme tecniche attuative delle zone 15 del piano regolatore generale (prg). Una svolta epocale nel Comune di Francavilla al Mare che.

