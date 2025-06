Fra tradizione e visione | ecco il nuovo logo dell' università San Raffaele

Fra tradizione e innovazione, nasce il nuovo logo dell’Università San Raffaele: un simbolo che unisce l’eredità storica con una visione moderna. Questo segno grafico interpreta in chiave contemporanea l’identità di un’università digitale, autorevole e in continua evoluzione, pronta a guidare le menti del futuro. Un’immagine che riflette il nostro impegno nel coniugare passato e progresso per offrire un’istruzione di eccellenza.

