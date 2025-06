FOTO- Emozioni con la Fanfara dei Carabinieri e il Cimarosa

Un'occasione unica per vivere emozioni intense e condividere la bellezza della musica in un contesto di grande festa. Nella suggestiva cornice di Avellino, il Rione San Tommaso si è trasformato in un palcoscenico vibrante grazie alla coinvolgente esibizione della Fanfara dei Carabinieri e dell’orchestra del Conservatorio “Domenico Cimarosa”. Un evento che ha unito autorità , artisti e cittadini, creando un’atmosfera di spirito comunitario e passione musicale. Le note continueranno a risuonare nel cuore di tutti, rendendo indimenticabile questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e l’orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” di Avellino, si sono esibite in una spettacolare rassegna musicale. L’evento, presentato dalla nota attrice irpina Sonia Aquino, ha visto la partecipazione di AutoritĂ locali nonchĂ© di tanta gente comune che ha gremito le strade del Rione, attratta dalle note musicali del concerto, in una cornice particolarmente suggestiva. I militari musicisti si sono esibiti dapprima in una marcia a suon di musica lungo le strade del Rione, raggiungendo così l’Orchestra del Conservatorio sul palco ove, diretti dal maestro Luogotenente Carica Speciale Maestro Luca Berardo, in un emozionante climax di emozioni si è dato il via allo spettacolo, passando dalla “Parata degli eroi” a “La Vita è Bella” tra le dolci note di “Napule è”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO- Emozioni con la Fanfara dei Carabinieri e il Cimarosa

In questa notizia si parla di: carabinieri - fanfara - cimarosa - emozioni

Roccapiemonte, al CoMVass la Fanfara dei Carabinieri e l’Amministrazione Pagano “restituisce” la palestra agli studenti - Oggi, Roccapiemonte ha vissuto un evento straordinario: la Fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri ha omaggiato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Mons.

La Fanfara dei Carabinieri e L’Orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” Donano emozioni nel Rione San Tommaso Questa sera, ad Avellino nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e l’or Vai su Facebook

Emozioni Musicali ad Avellino; Il Santo del giorno: S. Cirillo d’Alessandria; Concerto della Fanfara dei Carabinieri con gli allievi del Cimarosa.

Musica e Onore nel Rione San Tommaso - Ieri sera, ad Avellino nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e l’orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” di Avellino, si sono esibite ... Scrive irpinia24.it

Avellino, domani la fanfara dei carabinieri e l’orchestra del Cimarosa a Rione San Tommaso - Domani, 26 giugno 2025, alle 19, ad Avellino nel Rione San Tommaso, si esibiranno la Fanfara del 10° Reggimento “Campania” dell’Arma dei Carabinieri e l’Orchestra del Conservatorio statale ... Come scrive corriereirpinia.it