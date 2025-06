FOTO Cautano ‘abbraccia’ de Magistris | bagno di folla per il suo ‘Poteri occulti’

Un bagno di folla a Cautano accoglie Luigi de Magistris, ex magistrato e sindaco di Napoli, in un evento ricco di emozioni e rivelazioni. La sala gremita ascolta attentamente ogni parola, mentre l’ex magistrato svela i “poteri occulti” che hanno plasmato la storia italiana. Un momento unico che lascia il pubblico tra curiosità e riflessione, dimostrando come anche un semplice incontro possa diventare un’occasione di profondo confronto e scoperta.

Tempo di lettura: 2 minuti Una sala gremita, attenzione al massimo per carpire ogni singola parola detta in maniera sapiente, diretta e decisa da Luigi de Magistris. Non c’è altro da dire dopo il pomeriggio vissuto nella sala dell ‘Ente Parco Taburno Camposauro in occasione delle presentazione del libro dell’ex magistrato e sindaco di Napoli che ha fatto tappa nel Sannio, a Cautano, per parlare dei segreti che hanno riguardato l’Italia nella Prima e nella Seconda repubblica. Tutto raccontato all’interno della sua fatica letteraria dal titolo che non ha bisogno di interpretazioni: ‘Poteri occulti’ Un successo l’iniziativa messa in piedi da Rosario Meoli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale insieme al sindaco, e Domenico Russo, legato da una profonda amicizia con de Magistris. 🔗 Leggi su Anteprima24.it