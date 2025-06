Fosso Reale salva da inondazioni

Fosso Reale e Borro del Quercio, nel comune di San Giovanni, si preparano a fronteggiare le inondazioni grazie a un intervento innovativo di regolazione idraulica. Questa opera strategica, presentata ieri, rappresenta una svolta fondamentale per la sicurezza della zona, prevenendo le esondazioni che in passato causavano danni e disagi. In caso di piena, le acque del Borro saranno gestite in modo piĂą efficace, proteggendo comunitĂ e territorio.

Sono stati presentati ufficialmente ieri gli interventi di regolazione idraulica realizzati alla confluenza tra il Fosso Reale e il Borro del Quercio, nel comune di San Giovanni. Un’opera strategica, che ha previsto la realizzazione di un innovativo dispositivo fondamentale per prevenire le esondazioni che in passato interessavano l’area durante le piene del Borro del Quercio. Il rischio era concreto: in caso di piena, le acque del Borro potevano risalire il Fosso Reale fino a monte, in direzione dell’Ospedale della Gruccia, con il pericolo di inondazioni incontrollate. I lavori di cantiere, avviati il 15 luglio 2024, si sono conclusi il 7 aprile 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fosso Reale salva da inondazioni

