Forza Italia giovani Federico Milia confermato segretario regionale

In un contesto di ampio rinnovamento, Forza Italia Giovani rafforza la propria identità con Federico Milia confermato segretario regionale. Questa riorganizzazione strategica mira a consolidare il ruolo dei giovani nel panorama politico italiano, garantendo energie nuove e visioni moderne. Con una leadership stabile e ambiziosa, il movimento si prepara a affrontare le sfide future con determinazione e entusiasmo, puntando a plasmare i protagonisti di domani.

