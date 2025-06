Forti assorbimenti idrici | rubinetti chiusi a Quindici

Se vivi nel Comune di Quindici, tieni presente che, a causa di forti assorbimenti idrici, la fornitura sarà sospesa dalle 22:00 di oggi alle 06:00 di domani. Alto Calore Servizi S.p.A. si impegna a garantire il ripristino nel minor tempo possibile, affinché tu possa rientrare subito nelle consuete abitudini. Resta aggiornato e grazie per la comprensione.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di forti assorbimenti, si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica nel territorio del Comune di Quindici dalle ore 22:00 di oggi, Venerdì 27 Giugno, fino alle ore 06:00 di Sabato 28 Giugno. Gli orari indicati sono quelli di effettiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

