Forte odore di gas | scatta l’allarme Via ai controlli perdita individuata

Un intenso odore di gas ha suscitato panico tra i residenti di Basiano, scattando l'allarme alle prime luci del mattino. Immediatamente, sono state attivate le squadre di emergenza e i vigili del fuoco, che hanno condotto dettagliati controlli. Dopo ore di indagini, il nucleo Nbcr del comando milanese ha identificato con precisione la perdita di mercaptano in una cabina di decompressione. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la tranquillità della comunità .

Fortissimo odore di gas di primo mattino fra Martesana e Trezzese, allarme fra i cittadini, in campo, subito, le squadre dei vigili del fuoco. L’origine è stata individuata, dopo ore di sopralluoghi e verifiche, dal nucleo Nbcr del comando milanese, che ha scoperto una perdita di mercaptano (odorizzante per gas naturale e gpl) a Basiano, in una cabina di decompressione in via Alfieri. Sul posto, poco dopo, sono entrati in azione i tecnici di una impresa specializzata, per riparazione delle tubature e bonifica. La mobilitazione è stata comunque importante, della circostanza sono stati avvisati Prefettura e Arpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it