ForseGiorgio torna con Un’astronave va su Marte | il nuovo singolo pop tra sogno estate e desideri

Dal 26 giugno 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Un’astronave va su Marte”, il nuovo singolo del cantautore romano ForseGiorgio. Un brano pop cantautorale dalle atmosfere evocative e malinconiche, che parla di desiderio di evasione, partenze immaginarie e della bellezza nascosta nei piccoli dettagli quotidiani. Un viaggio musicale tra sogno e realtà. Con “Un’astronave va su Marte”, ForseGiorgio ci porta in una dimensione sospesa, dove valigie aperte, stelle cadenti e rumori del mare si fondono in una narrazione poetica ed emozionale. È una canzone d’estate per chi parte ma anche per chi resta, per chi cerca l’altrove e per chi lo trova dentro di sé. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com