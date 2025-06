Formula 1 Vasseur resta alla Ferrari | Come dormo? Molto bene

La situazione in casa Ferrari è sotto i riflettori: Fred Vasseur resta saldo sulla sua posizione di team principal, nonostante le sfide e le critiche. Mentre il team tenta di ritrovare la strada giusta, molti si chiedono se questa stabilità duri ancora a lungo. Alla vigilia del GP, l'atmosfera è tesa, ma il morale di Vasseur è alto come il sonno che ho appena fatto: pronto ad affrontare ogni sfida con energia e determinazione.

L’avventura di Frederic Vasseur in Ferrari è a rischio? Secondo molti il team principal è considerato il responsabile per i risultati quantomeno non esaltanti delle due Rosse nella prima parte di stagione. Le monoposto guidate da Charles Leclerc e Lewis Hamilton continuano a non sembrare autovetture in grado di avvicinare la Ferrari alla McLaren e a Max Verstappen. Ciò nonostante, Vasseur non si sente messo in discussione. Alla vigilia del GP d’Austria, rispondendo alle domande di Sky Sport, ha allontanato gli spettri sul suo futuro. Ha dichiarato: «Noi stiamo cercando di restare concentrati sul lavoro che dobbiamo svolgere. 🔗 Leggi su Lettera43.it