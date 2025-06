Formula 1 oggi le prove libere del Gp d’Austria | orari e dove vederle in tv

Oggi, venerdì 27 giugno, la Formula 1 torna a emozionare con le prove libere del Gran Premio d'Austria, un appuntamento imperdibile nel calendario mondiale. Con McLaren in evidenza e piloti pronti a dare spettacolo, gli appassionati si chiedono dove e quando sintonizzarsi per seguire ogni istante in diretta. Scoprite gli orari e i canali televisivi per vivere da vicino questa emozione, perché il weekend promette molte sorprese e adrenalina alle stelle.

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 27 giugno, vanno in scena le prove libere del Gran Premio d'Austria, l'undicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren (fin qui già sette i successi del Team Papaya, 5 con Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e 2 con Lando Norris) e dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

