Formula 1 la Ferrari cerca la svolta | in Austria debutta il nuovo fondo

La Ferrari si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Austria, alla scoperta di una svolta decisiva. Al Red Bull Ring, Leclerc e Hamilton avranno a disposizione la prima fase di un importante aggiornamento del fondo, un passo strategico che potrebbe rivoluzionare le sorti della squadra. La sfida è aperta: sarà questa l’occasione per consolidare le ambizioni di successo e avvicinarsi ai vertici della classifica? Solo il tempo lo dirà .

Al Red Bull Ring Leclerc e Hamilton potranno contare sulla prima parte di un nuovo aggiornamento che verrà completato a Silverstone.

