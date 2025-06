Formula 1 GP Austria 2025 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Preparatevi a vivere un weekend di pura adrenalina con il GP Austria 2025 di Formula 1, in scena a Spielberg, tra le incantevoli montagne della Stiria. Un evento imperdibile che potrete seguire in diretta su Sky, Now TV e in chiaro su TV8, tra emozioni, sorpassi e battaglie epiche. Non perdete questa occasione di immergervi nel cuore del Mondiale: la corsa sta per partire, e l’adrenalina è garantita!

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, WRC, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo. Il Mondiale di Formula 1 torna in Europa dopo la gara canadese con la doppietta in Austria e Gran Bretagna. Il primo appuntamento vede squadre e piloti in scena a Spielberg, tra le montagne della Stiria, a pochi chilometri da Graz. Per la sec. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Formula 1 GP Austria 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Formula 1, Dino Beganovic al volante della Ferrari SF-25 nelle FP1 del GP d’Austria: nuovo test per il talento della Ferrari Driver Academy - Ferrari rivela un volto promettente con Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy, che ha preso il volante della SF-25 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP d’Austria 2025 a Spielberg.

