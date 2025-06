Formazione e mobilità | ABF accreditata Erasmus+

Un riconoscimento importante per lo sviluppo dell’offerta formativa! Azienda Bergamasca Formazione ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ nel settore dell’istruzione e formazione professionale (VET), aprendo le porte a nuove opportunità di crescita e networking internazionale. Rilasciato dall’Agenzia Nazionale INAPP e valido fino al 2027, questo prestigioso riconoscimento permette a studenti e personale di ABF di accedere con maggiore facilità a programmi di mobilità, scambi culturali e percorsi di alta qualità, consolidando così la dimensione europea della formazione.

