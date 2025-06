Formazione di talenti ricerca scientifica golf e studio | nasce la Fondazione Franco Chimenti

Nasce la Fondazione Franco Chimenti, un progetto ambizioso dedicato alla formazione di talenti nella ricerca scientifica, nel golf e nello studio. Frutto della volontà della famiglia Chimenti, questa iniziativa vuole perpetuare l’eredità di uno dei più grandi protagonisti del golf italiano, Franco Chimenti. Attraverso programmi innovativi e un impegno costante, la fondazione si propone di coltivare eccellenza e passione, facendo della sua missione un ponte tra passato e futuro.

La Fondazione, nata per volontà della famiglia Chimenti, ha come finalità quella di proseguire negli obiettivi che hanno segnato la vita e i successi dell'indimenticato numero 1, per 22 anni, della Federazione Italiana Golf. Nel Media Center dell'Open d'Italia è stata presentata la Fondazione Franco Chimenti alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai, e di Ugo Chimenti, figlio del Professor Franco Chimenti. La Fondazione, nata per volontà della famiglia Chimenti, ha come finalità quella di proseguire negli obiettivi che hanno segnato la vita e i successi dell'indimenticato numero 1, per 22 anni, della FIG, con un glorioso passato non solo da dirigente sportivo, ma anche da accademico.