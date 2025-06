Food truck e musica dal vivo al parco della Casa Rossa l' estate si accende con i ' Giovedì di luglio'

L'estate si accende nel cuore di Ponte Pietra con i Giovedì di luglio al parco della Casa Rossa! Dal 3 al 31 luglio, ogni giovedì alle 18, musica dal vivo, food truck deliziosi e un’atmosfera di pura allegria trasformeranno le serate in un’esperienza indimenticabile. Preparati a lasciarti coinvolgere da band diverse, pronte a far ballare e cantare il pubblico, creando ricordi di pura gioia estiva. Non mancare!

