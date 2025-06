Fonti militari Nato | ambizioni Putin non si fermano ecco cosa stiamo facendo

Le ambizioni di Putin non conoscono limiti, minacciando la stabilità europea e mondiale. La NATO risponde con determinazione, rafforzando le proprie difese e aumentando gli investimenti nel settore militare. In un contesto in cui le tensioni si intensificano, l'alleanza dimostra di essere più compatta che mai, pronta a tutelare la pace e la sicurezza globale. Ma quali saranno le prossime mosse? La risposta è nelle azioni che stiamo intraprendendo.

L’Aia, 27 giu. (askanews) – “Il Comandante Supremo Alleato d’Europa, o SACEUR, ha affermato che le ambizioni del presidente (russo Vladimir) Putin non si fermano all’Ucraina. Quindi cosa stiamo facendo al riguardo? La NATO sta intensificando i suoi sforzi. Gli alleati stanno spendendo di più per la difesa”. Ad affermarlo è un alto ufficiale militare della Nato che replica a chi gli chiede se ci sia un disimpegno americano. “L’America è alla guida di NSATU. L’America in questo momento è alla guida di SHAPE. Questa leadership rimane, a prescindere da tutte le speculazioni che circolano”. La risposta della fonte evidentemente è no, nessun disimpegno, e il riferimento non è soltanto al Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) e dunque al generale italoamericano Christopher G. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

