Follonica donna investita da uno scooter | trasferita con l’elisoccorso

Una scena di grande tensione ha scosso Follonica nel pomeriggio di venerdì 27 giugno, quando una donna di 46 anni è stata investita da uno scooter in via Litoranea. Soccorsa tempestivamente, è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso. La dinamica resta da chiarire, ma la sua condizione, segnata da diverse ferite, ha suscitato preoccupazione tra i testimoni. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della prudenza sulle strade.

Follonica, 27 giugno 2025 – Paura a Follonica in via Litoranea nel primo pomeriggio di venerdì 27 giugno. Una donna di 46 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava. Da capire la dinamica. Diverse le persone che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato il 118. La donn aveva diverse ferite. A intervenire è stata un’ambulanza della Croce rossa di Follonica con infermiere. La persona investita aveva diverse ferite ed è stata trattata in codice giallo. Il personale medico ha deciso per il trasferimento con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Siena. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica, donna investita da uno scooter: trasferita con l’elisoccorso

In questa notizia si parla di: follonica - investita - donna - scooter

Follonica, donna investita da uno scooter: trasferita con l’elisoccorso; Investita da una moto: grave una donna di 46 anni, alle Scotte di Siena con l'elisoccorso; Donna investita da una moto in città: trasportata a Siena con l’elisoccorso.

Investita sulle strisce dallo scooter: donna trasferita con Pegaso - FOLLONICA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 27 giugno, in via Litoranea, all’incrocio con via Bellini. msn.com scrive

Donna investita da una moto in città: trasportata a Siena con l’elisoccorso - Incidente in via Litoranea a Follonica, in provincia di Grosseto: una donna rimasta ferita perchè investita da una moto ... Scrive grossetonotizie.com