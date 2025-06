Follonica, cavallo stramazza al suolo e muore in pista.

Una tragedia che scuote il mondo equestre quella avvenuta a Follonica, dove un cavallo ha perso la vita improvvisamente durante una gara. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e il benessere degli animali negli sport equestri, sollevando interrogativi importanti sulla tutela di queste nobili creature. È fondamentale riflettere sugli interventi necessari per prevenire simili incidenti e garantire un futuro più etico e responsabile per tutti gli appassionati.

Follonica (Grosseto), 27 giugno 2025 – Torna la polemica dopo la morte di un cavallo su una pista toscana. E’ successo all’ippodromo dei Pini di Follonica, dove tre giorni fa il cavallo Fawley Buissonay è morto improvvisamente dopo aver tagliato il traguardo al termine di una gara di trotto. “L’animale, maschio baio di dieci anni, era stato recentemente importato dalla Francia per gareggiare in Italia – spiega una nota dell’associazione Lav-Lega Anti Vivisezione – Un’altra vita spezzata da un sistema che continua a occultare la violenza dietro l’illusione dello sport. Lav si oppone a qualsiasi narrazione che descrive i cavalli impiegati nell’ippica come “atleti” volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it