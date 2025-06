Follonica | 46enne investita da moto sul lungomare E’ grave

Un incidente drammatico si è verificato oggi pomeriggio a Follonica, quando una donna di 46 anni è stata investita da una moto sul lungomare. Le sue condizioni sono apparse gravissime e immediatamente soccorsa, ora si attende un aggiornamento sulle sue sorti. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo le vie più trafficate della città. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Follonica, donna investita da uno scooter: trasferita con l’elisoccorso - Una scena di grande tensione ha scosso Follonica nel pomeriggio di venerdì 27 giugno, quando una donna di 46 anni è stata investita da uno scooter in via Litoranea.

