Fognini Wimbledon in salita | super sfida con Alcaraz al primo turno

Un inizio di Wimbledon 2025 da sogno... o forse da incubo? Fabio Fognini si trova di fronte a una sfida epica contro Carlos Alcaraz, il numero due del mondo e campione in carica a Londra. Un primo turno che promette spettacolo e tensione, con il nostro tennista italiano pronto a dare battaglia. La sfida è alle porte: un grande classico tra talento e determinazione, e chissà , magari… un colpo a sorpresa!

(Adnkronos) – Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz nel primo turno di Wimbledon 2025. Il tennista azzurro ha pescato lo spagnolo, numero due del mondo e campione in carica a Londra, nel sorteggio di oggi, venerdì 27 giugno. Un accoppiamento non proprio fortunato per Fognini, che si è qualificato al tabellone principale senza passare per le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

